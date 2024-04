Paukenschläge und Knalleffekte

Die Angst vor dem Geld

Dies gilt selbstverständlich auch für ein komplexes psychisches Gesundheitsproblem namens Chrematophobie, das bei Betroffenen ein hohes Maß an Angst oder unverhältnismäßiger Furcht hervorruft, sobald es um den Umgang mit größeren Geldbeträgen geht. Noch ist dieses Krankheitsbild nicht bei der WHO gelistet, was sich aber bald ändern könnte, da es in der Zentrale der DFL (Deutsche Fußball Liga GmbH) mittlerweile schon chronisch auftritt. Denn die smarten Geschäftsführer Steffen Merkel und Marc Lenz haben es vor nicht allzu langer Zeit bereits geschafft, mit ganz schlechter Kommunikation ein milliardenschweres Investoren-Projekt gegen die Wand zu fahren und sind aktuell dabei, offenbar von einem argen Chrematophobie-Schub geplagt, die nächste Milliarde in den Sand zu setzen.