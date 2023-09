Wenn der Hinteregger den Alaba umarmt

Jagd auf WM-Titel

Eins ist allerdings äußerst schade: Die Tree Hugging World Championships 2023, also die Weltmeisterschaften im Baumumarmen in den Disziplinen „Speedhugging“ (möglichst viele Bäume), „Dedication“ (möglichst hingebungsvoll) und „Freestyle“ (Wurscht, Hauptsache umarmen) haben schon am 19. August im finnischen Levi stattgefunden und das komplett ohne österreichische Beteiligung, was auf der Hand liegt, da der Hinteregger’sche Zirbenvergleich viel zu spät und damit zur Unzeit kam. Es besteht aber berechtigte Hoffnung auf die nächste Auflage dieser WM in den läppischen (heißt das so?) Wäldern um Levi und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn Hinteregger beim Umarmen von Alaba nicht zumindest einen Stockerlplatz in der Kategorie „Dedication“ erringen würde. Den Termin sollte man sich dringend vormerken.