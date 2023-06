Warum dem so ist, fragen sich vermutlich nur hoffnungslose Fußballromantiker, denn die Sache hat einen simplen Hintergrund: Die finanziell eh schon arg gebeutelten „Blues“ hätten wegen der beträchtlichen Ablöse ernste Probleme mit den Finanzregeln der UEFA bekommen, weshalb man sich an der Stamford Bridge entschlossen hat, die Summe kurzerhand auf diesen sehr langen Zeitraum zu verteilen und den begabten ukrainischen Kicker so zum Abschreibungsobjekt umzufunktionieren, wie man das mit einem teuren Farbkopierer für die Geschäftsstelle an der Fulham Road auch machen würde. Derlei bauernschlaue Tricks zur Umgehung der Finanzvorgaben wird es künftig sicher häufiger geben und man kann nur hoffen, dass Profifußballer nicht über kurz oder lang als „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ eingestuft werden. Ausschließen sollte man aber besser erst mal gar nichts.