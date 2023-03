Gar nicht lustig

Was war passiert? Nicht in der Sendung, sondern in einem privaten Tweet hatte Lineker aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht und die skandalösen Pläne für ein neues Gesetz, das vorsieht, Asylanträge unmöglich zu machen und die Betroffenen in Lagern zu internieren, um sie dann nach Ruanda zu deportieren, mit klaren Worten harsch kritisiert, was umgehend einige Rechtsaußen der Tories dazu brachte, sich in Dinge einzumischen, die sie nichts angehen und den Sender aufforderten, Lineker zu suspendieren, was der von allen good ghosts verlassene Generaldirektor Tim Davie tatsächlich auch tat und so ein denkwürdiges Chaos anrichtete: MOTD fand tatsächlich ohne Lineker statt und weitere TV-Experten wie Alan Shearer oder Ian Wright sowie zahlreiche Kommentatoren und Spieler erklärten ihren solidarischen Boykott, um zu zeigen, was sie vom Versuch, das Gesicht von MOTD mundtot zu machen, halten.