Steyr: Vier Kinder und ein Erwachsener im Spital

Wo ist diese Frau? Das fragten sich in Steyr Polizisten, nachdem in der Küche einer Wohnung in einem Steyrer Mehrparteienhaus Feuer ausgebrochen war. Die Nachbarn flüchteten, eine erwachsene Person und vier Kinder kamen ins Spital. Erst später stellte sich heraus, warum die Mieterin verschwunden war.