ÖTV-Youngster schrammt an der Überraschung vorbei

Zwölftes Game als echter Krimi

Danach lief es für den jungen Vorarlberger aber nicht wie erhofft. Erst brachte Krueger sein Aufschlagspiel zu null zum 4:5 durch, schaffte in der Folge das Re-Break zum 5:5 und stellt dann auf 6:5. In diesen drei Games gelangen Joel gerade einmal drei Punkte.

Das zwölfte Game sollte dann zu einem echten Krimi werden. Schwärzler startete mit einem Doppelfehler, ging dann aber 30:15 in Front, um bei 30:40 den ersten Satzball abwehren zu können. In der Folge fand der Führende der Junioren-Weltrangliste zwei Chancen zum 6:6 vor, die Krueger seinerseits entschärfte. Ein weiterer Doppelfehler bescherte dem US-Amerikaner den zweiten Satzball, der aber erneut ungenutzt blieb. Erst beim dritten Versuch machte Krueger den Sack zu und holte Satz eins nach 56 Minuten Spielzeit mit 7:5.