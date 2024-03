Nächster Meilenstein für ÖTV-Ass Joel Schwärzler

Der 19-jährige Harder zog erstmals in seiner Karriere in ein Finale bei den Herren ein, in Antalya kämpft er beim ITF-M15-Turnier nun um den Titel. Dafür bekam Schwärzler auch lobende Worte von ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer, der ihn in der Türkei coacht.