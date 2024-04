Rückenschmerz: Herbert (69) konnte kaum noch gehen

„Ich bin immer sportlich gewesen und habe lange Tennis gespielt. Rückenbeschwerden plagten mich immer wieder. Aber im Laufe der Zeit sind sie so stark geworden, dass jede Bewegung – egal ob sitzen, liegen oder stehen – weh getan hat. Die Schmerzen haben auch in meine Beine ausgestrahlt, sodass ich zum Schluss nur noch wenige Meter gehen konnte“, erzählt Herbert Steindorfer aus Wien. Auch das Umdrehen im Bett empfand er als fürchterlich. Kein Wunder, dass seine gute Laune und Lebensqualität zunehmend gegen Null sanken. Lesen Sie, was ihm schließlich geholfen hat.