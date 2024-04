Wird Jenewein für die FPÖ zum Thomas Schmid?

Warum befindet sich auf der Preisliste von Ott eine Position mit einem verräterischen Kürzel „laufende Unterstützung für HJJ“? Die Vermutung liegt nahe, dass mit „HJJ“ Hans-Jörg Jenewein gemeint ist. Insgesamt belaufen sich die Forderungen des Spions auf 18.500 Euro. Zu keiner Zeit habe es Geldflüsse oder sonstige Zuwendungen an Ott, den Jenewein im Sommer 2018 kennengelernt habe, gegeben, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme der Rechtsvertreter von Ott. Auch die FPÖ dementiert, dass es Geldflüsse gegeben habe.