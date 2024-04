Jenewein wiegelt ab: Nur „loser Kontakt“ mit Ott

Nach den jüngsten Enthüllungen in der Spionageaffäre um den früheren Verfassungsschützer Egisto Ott hat Ex-FPÖ-Mandatar Hans-Jörg Jenewein alle Vorwürfe zurückgewiesen. Seine Beziehung zu Ott sei ein „loser Kontakt“ und keine nähere Bekanntschaft gewesen, hieß es am Dienstag in einem ersten Statement zu den schweren Anschuldigungen.