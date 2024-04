Nehammer: „Naher Osten Schritt weiter am Abgrund“

Zu den Sanktionen gegenüber dem Iran würden bereits am Dienstagabend die EU-Außenminister beraten, so Nehammer weiter. „Klar ist, dass der Angriff des Iran völlig unverantwortlich ist“, so der Kanzler. Die Region befinde sich damit „einen Schritt weiter am Abgrund“. Der iranische Botschafter sei ins Außenministerium zitiert worden, und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) habe auch mit seinem iranischen Amtskollegen telefoniert.