Israel will Iran „schaden“, aber keinen Krieg

Israel will sich mit USA abstimmen

Bei der fast dreistündigen Sitzung des Gremiums unter Vorsitz von Regierungschef Benjamin Netanyahu seien verschiedene Reaktionen mit unterschiedlichen Ausmaßen auf den Tisch gelegt worden, berichtete der israelische Fernsehsender Channel 12 am Montag. Einige der Optionen sind demnach sofort umsetzbar. Bei den Gesprächen über eine Antwort auf Teherans Angriff am Wochenende sei ebenfalls erörtert worden, dass Israel die Maßnahmen mit seinem wichtigsten Verbündeten, den USA, abstimmen wolle. Einen endgültigen Beschluss gibt es aber noch nicht. Beobachter erwarten aber, dass die Antwort möglichst rasch erfolgen wird.