Gerücht um neue Tourismus-Ehe wirbelt Staub auf

Einstellung in Kitzbühel hat sich offenbar geändert

Doch er erinnert gleichzeitig auch daran, dass vor rund 20 Jahren im Zuge der tirolweiten TVB-Fusionen gewichtige Stimmen in Kitzbühel kein gesteigertes Interesse an einem Verband mit Kirchberg gehabt hätten. Das soll sich laut „Krone“-Informationen zufolge mittlerweile jedoch geändert haben.