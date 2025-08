Pritschenwagen ungebremst gegen einen Lkw-Anhänger

Der wilde Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen 6 Uhr ereignete sich auf der A1 in Laakirchen in Fahrtrichtung Salzburg. Aufgrund eines technischen Defektes war ein Lkw auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand gekommen. Ein nachkommender 48-Jähriger aus Vorchdorf prallte mit seinem Pritschenwagen beinahe ungebremst in den Anhänger des Lkw.