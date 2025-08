Radioaktivität soll vor blutiger Wilderei schützen

Effektiver als alte Schutzmaßnahmen

Um zu verhindern, dass Nashörner wegen ihrer Hörner getötet werden, haben in vielen südafrikanischen Wildreservaten die Verantwortlichen in den 2010er Jahren damit begonnen, die Hörner von Nashörnern zu entfernen. Eine Studie schweizerischer und südafrikanischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigt: Das kann sich negativ auf das Verhalten der Tiere auswirken. So haben Nashörner ohne Horn etwa weniger Kontakt zu Artgenossen und paaren sich dadurch weniger häufig.

Von Strahlendetektoren erkannt

Die Technik wurde im „Projekt Rhisotope“ über sechs Jahre von einem Team an der University of the Witwatersrand in Johannesburg mit Unterstützung von Naturschützern und der Atomenergiebehörde entwickelt. Seit gut einem Jahr wurde sie mithilfe eines Pilotprojekts an 20 Nashörnern getestet. Nun ist es so weit: Die Methode ist für Besitzer von Naturschutzreservaten nun frei verfügbar.