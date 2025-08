Neuer Coach für Meister Oberwart Gunners

Otten wurde aber in bestem Einvernehmen verabschiedet. Leitner will die Strukturen im Verein nachhaltig weiterentwickeln. „Dass ich in dieser Übergangsphase auch als Head Coach einspringe, war eine Entscheidung aus Verantwortung – für den Verein, das Team und unsere gemeinsame Zukunft“, sagte der Burgenländer.