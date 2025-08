Rennrad-Fahrerin (63) verstarb nach Horror-Unfall

Jungpapa nahm Schlaftabletten

Der Lenker saß nach dem Unfall am Ort des Geschehens im Auto und machte einen „massiv schläfrigen Eindruck“. „Unter der Fußmatte konnten Schlaftabletten wahrgenommen werden. Bei der Befragung gab er an, dass er ein kleines Kind zu Hause habe und deshalb nicht schlafen könne. Deswegen hätte er in der Früh Schlaftabletten eingenommen“, so die Polizei.