Erstmals seit 89 Jahren ist Beste der Welt dabei

Karl Graf aber wusste aus dem Stegreif, dass Herma Bauma ihre 45,71 m, mit denen sie dann schließlich auch Ende 1936 Weltbeste war, bereits am 11. Juli in Wien erzielt hatte, also vor den österreichischen Meisterschaften am 4. August. Da trat sie also als Nummer 1 der Welt zu den Titelkämpfen an – womit sich der Kreis von Herma Bauma 1936 zu Victoria Hudson 2025 schließt. Weltklasse-Speerwerferinnen unter sich.