Betrüger Bankomatkarten übergeben: 55.000 Euro weg

55.000 Euro sind weg

Am Abend erfolgte dann die Übergabe. Ein Mann kam zur Wohnadresse des Ehepaares und holte die Bankomatkarten ab. Die Betrüger konnten in weiterer Folge durch Behebungen und Transaktionen rund 55.000 Euro erbeuten. Die Opfer wandten sich schließlich an die Polizei. Die Ermittlungen laufen.