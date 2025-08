Pensionen steigen 2026 wohl um 2,7 Prozent

In diesem Jahr waren die Pensionen um den gesetzlichen Anpassungsfaktor von 4,6 Prozent erhöht worden, gedeckelt bis zur Höchstbeitragsgrundlage von 6060 Euro monatlich. Um denselben Wert wie die Pensionen sollten grundsätzlich auch Familien- und Sozialleistungen steigen, für die einkommensunabhängigen Leistungen wie Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld wurde die Anpassung an die Inflation hingegen für zwei Jahre ausgesetzt.



So haben sich die Pensionen seit 2018 entwickelt: