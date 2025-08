Hunderte Kubikmeter Fels donnerten in die Tiefe

Wie die „Krone“ erfuhr, dürften mehrere Hundert Kubikmeter Fels in rund 3400 Metern in die Tiefe gestürzt sein. Der Abbruch löste in der Folge auch noch eine Nassschneelawine aus. Zum Glück befanden sich keine Bergsteiger in der Nähe, sodass es keine Verletzten gab.