Russen suchen Kiew mit gewaltigen Angriffen heim

Das Hauptziel der Angriffe war laut der Luftwaffe die ukrainische Hauptstadt. Durch einen der Raketenangriffe in Kiew wurde den Behörden zufolge die Fassade eines neunstöckigen Wohnhauses weggerissen. Rettungskräfte hätten in der Nacht zehn Leichname aus den Trümmern geborgen, berichtet der Staatliche Dienst für Notfallsituationen der Ukraine. Mittlerweile sei der Rettungseinsatz beendet, gab Selenskyj am Freitag auf Social Media bekannt. Bei den Attacken vom Donnerstag wurden Angaben des Innenministeriums zufolge 159 Menschen verletzt, darunter 16 Kinder.