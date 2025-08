Luxus-Urlaub: Trotz offener Rechnung abgereist

Stunden vor Prozess bezahlt

Quasi in allerletzter Sekunde, nämlich am Donnerstagnachmittag vor dem Prozess, hatte der Ehemann die ausstehenden 8622 Euro inklusive Zinsen und Gebühren an das Hotel überwiesen. „Er hat eine Überweisungsbestätigung vorgelegt. Es wurde verifiziert, ob ihr Konto diese Zahlung abdeckt und mit der Bank Kontakt aufgenommen“, erklärt Kiesl, und tatsächlich - alles war wasserdicht.