Israel könnte Irans Atomanlagen angreifen

„Wir sind immer besorgt über diese Möglichkeit“, antwortete Rafael Grossi am Montag in New York auf eine entsprechende Frage eines Reporters. Grossi rief zu „äußerster Zurückhaltung“ auf. Der Iran habe seine Atomanlagen aus „Sicherheitserwägungen“ am Sonntag geschlossen, ergänzte Grossi.