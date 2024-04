Trump will „Dritten Weltkrieg verhindern“

Rolle der USA im Nahen Osten

Das US-Militär hat Israel in der Nacht auf Sonntag dabei unterstützt, den Angriff des Irans abzuwehren. Die Armee ist unter anderem mit 2400 Streitkräften im Irak präsent. Biden hat nach dem Angriff bereits mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu telefoniert. Die USA würden sich an keinen offensiven Militäraktionen gegen den Iran beteiligen, aber bei der Verteidigung Israels helfen. Zuvor soll der Politiker die Befürchtung geäußert haben, in den Konflikt hineingezogen zu werden.