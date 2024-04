Fluggesellschaften meiden Luftraum über Iran

Angehörige deutscher Botschaftsmitarbeiter verlassen Iran

Wegen der großen Gefahr verlassen nun die Familienangehörigen der Entsandten an der deutschen Botschaft in Teheran das Land. Überdies wurden weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Samstag mitteilte. Aus dem österreichischen Außenministerium hieß es hingegen auf APA-Anfrage, es seien „keine diesbezüglichen Maßnahmen geplant“.