Ministerium: Österreicher sollen Iran verlassen

Am Freitagabend hat das Außenministerium die Reisewarnstufe für den Iran auf Stufe sechs gesetzt und damit direkt alle Staatsbürger aufgefordert, das Land zu verlassen: „Insbesondere in den kommenden Tagen ist aufgrund der aktuell angespannten Lage in der Region von einer erhöhten Gefährdung auszugehen. Aufhältige Österreicherinnen und Österreicher werden zu besonderer Vorsicht aufgerufen.“