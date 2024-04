Jeder gegen jeden bei den Wahlen in Innsbruck

1. Was genau macht die Innsbrucker Wahl so speziell? Nichttiroler schütteln beim Anblick des Stimmzettels verwundert den Kopf. Da gibt es unter den 13 Parteilisten ein neues Innsbruck, das gerechte Innsbruck und das jetzige Innsbruck. Für Innsbruck kandidiert nicht mehr. Dafür haben wir Unabhängige und transparent Unabhängige. Und so weiter und so fort.