Nach der Jacht soll auch noch Benkos Privatjet weg

Derzeit kämen aber weder Benko noch die Begünstigten der Stiftung an das Geld heran, hieß es in dem „Spiegel“-Bericht: Banken sollen sich aufgrund der laufenden Ermittlungen weigern, das Geld in und von Konten zu buchen, die einen Bezug zu Benko oder dessen Familienstiftungen stehen. Ein Anwalt sagte aber, dass das Geld auf dem Konto des Verkäufers „ordnungsgemäß gutgeschrieben“ sei.