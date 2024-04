ÖVP und SPÖ einig: Hilfspaket für Gemeinden fix

Die Kritik von Bürgermeistern und der SPÖ erreichte diese Woche ihren Höhepunkt: Mehr als 100 Kommunen können in Oberösterreich nicht mehr ausgeglichen bilanzieren, was laut SPÖ-Landesrat Lindner vor allem an den hohen Zahlungen ans Land liegt. Heute, Freitag, wurde ein Durchbruch erzielt: LH Thomas Stelzer (ÖVP) und Landesrat Michael Lindner (SPÖ) einigten sich auf ein Hilfspaket. Details sollen noch am Vormittag bekanntgegeben werden.