Schon 40 Gemeinden befinden sich im Härteausgleich

Wie von der „Krone“ berichtet, hat SPÖ-Gemeindereferent Michael Lindner die Sorge, nicht genug Mittel zur Verfügung zu haben, um die roten Gemeinden im Land zu unterstützen. Dem entgegnet der Landeschef: Den Gemeinden würden in diesem Jahr 279 Millionen Euro aus den Bedarfszuweisungsmitteln im Landesvoranschlag zur Verfügung stehen. Zudem fließen 83 Millionen Euro aus dem neu geschaffenen Zukunftsfonds für die Elementarpädagogik in die Kommunen, heißt es. Und: „Im November 2023 wurde ein Gemeindepaket in der Höhe von 35 Millionen Euro geschnürt“, weist das Büro des Landeshauptmannes die Kritik des roten Landesrats zurück.