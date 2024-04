Im Waldviertel „wandern“ zu viele auf den Friedhof

Die gute Nachricht zuerst: Nach dem Pandemie-Boom bei Immobilienpreisen in der Naturregion Waldviertel sinken nun die Preise bei Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen und Grundstücken stark. Dort zu wohnen, sollte also wieder leistbarer sein als anderswo. Trotzdem sinkt auch die Einwohnerzahl im Waldviertel wieder – und zwar um 560 auf 215.894 in den Bezirken Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen an der Thaya und Zwettl.