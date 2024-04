Musk spricht mit Modi über Tesla-Werk in Indien

Tesla-Chef Elon Musk will laut Insidern Indien besuchen und dort den Ministerpräsidenten des Landes treffen. Der Milliardär werde Narendra Modi in der Woche vom 22. April besuchen und sich wohl zu Investitionsplänen und der Eröffnung einer neuen Fabrik in Indien äußern, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters.