SPÖ Wien stellt EU am Landesparteitag ins Zentrum

Am 20. April kommt di Wiener SPÖ zum Landesparteitag zusammen. Der „Krone“ liegt der Leitantrag vor. Im Schatten der EU-Wahl steht dieser – wenig überraschend – ganz im Zeichen der Europäischen Union. Auf mehreren Seiten formuliert die Wiener Sozialdemokratie ein dickes Bündel an Forderungen an Brüssel.