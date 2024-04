FPÖ Wien: Mit 130 Seiten-Programm in den Wahlkampf

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp stellt sich am Samstag beim Landesparteitag in der Messe Wien der Wiederwahl. Mit einer gut 130 Seiten dicken Ideensammlung unter dem Titel „Leitfaden der Wiener Freiheitlichen“ wird bei dieser Gelegenheit auch gleich der Wahlkampf eröffnet. Nepp: „Wir schlagen mit diesem umfangreichen Programm Pflöcke in allen wichtigen Themenbereichen ein. Zudem ist das die Basis für unser Wahlprogramm 2025. Sicherheit, Gesundheit, Wohnen und Teuerung werden auch in Zukunft die brennenden Themen für die Wiener sein.“