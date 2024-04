Wie Microsoft uns zur Nutzung seiner Apps zwingt

Microsoft zählt für die EU und ihr neues Regelwerk des Digital Markets Act (DMA) neben anderen IT-Riesen wie Meta oder ByteDance aus den USA und China zu den „Torwächtern“ im Internet. Mit ihrer gewaltigen Marktmacht, nahezu unbegrenzten finanziellen Mitteln zur Übernahme von Konkurrenten und Monopolen, wie Windows eines bei PC-Betriebssystemen aufgebaut hat, haben sie alle Werkzeuge in Händen, um die Konkurrenz klein und die Kunden in Abhängigkeit von den eigenen Diensten zu halten. Dass „Big Tech“ weiter von dieser Macht Gebrauch macht, zeigt Microsoft am Beispiel eines neuen Windows-Updates. Es treibt nicht nur Nutzer, sondern auch Anbieter von Konkurrenz-Software zur Weißglut. Die Deinstallation ist kein Kinderspiel.