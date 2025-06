Kinotickets für „Die Barbaren“ gewinnen

Am 27. Juni startet in den österreichischen Kinos der Film „Die Barbaren – Willkommen in der Bretagne“ und beleuchtet ein aktuelles Thema, welches aufgrund zahlreicher Kriege und Krisen in der Welt, aktueller denn je ist. Zum Filmstart verlost die „Krone“ Kinotickets für die französische Culture-Clash-Komödie.