Unbekannte legten Politiker Patronen vor Haustüre

Am nächsten Morgen folgte ein weiterer Schock: Die Frau öffnete die Haustür, um den Müll zu entsorgen. Als ihr Blick zu Boden wanderte, entdeckte sie direkt an der Türschwelle zwei Gewehr-Patronen liegen. Sofort lief sie ins Haus, versperrte die Tür und alarmierte ihren Partner.

„Lasse mich nicht einschüchtern“

Pascuttini packte die Gewehrpatronen in eine Plastiktüte und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Staatsanwaltschaft ordnete Ermittlungen an. „Es gab aufgrund meiner politischen Tätigkeit und allen voran wegen meiner Aufklärungsarbeit in Bezug auf den Finanzskandal schon mehrere aktenkundige gefährliche Drohungen gegen mich“, mutmaßt er, aus welchen Kreisen der Täter stammen könnte.