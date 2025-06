Bezos-Hochzeit: 80 Privatjets, 27 Brautkleider

Ab kommenden Donnerstag verwandelt sich Venedig in den Schauplatz der womöglich prunkvollsten Hochzeit des Jahres: Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Verlobte, die TV-Journalistin Lauren Sánchez, feiern ihre Eheschließung mit einem dreitägigen Megaevent. Mehr als 250 prominente Gäste werden erwartet, über 80 Privatjets sollen auf dem Flughafen „Marco Polo“ landen – mit VIPs aus Los Angeles, New York, London und Dubai an Bord.