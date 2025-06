Meistertrainer geht nach Moskau – Kritikhagel!

In ersten Vorstellungsfotos posierte der frühere Nationalteamspieler und Kapitän von Olympique Marseille, der fünf Sprachen fließend sprechen soll (nicht Russisch), just erneut mit einem rotblauen Schal. Auch das kommt gar nicht gut an. Ein ähnliches Baumwoll-Accessoire hatte Celestini von der Basler Fanszene geschenkt gekriegt und ihn im Winter vermeintlich stolz bei allen Spielen getragen. „Die Farben sind gleich, aber es ist etwas total anderes“, findet Celestini.