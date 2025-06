Gewalt: Schiris nun mit Polizisten gleichgestellt

Bis zu 16 Jahre Haft

Bei schwerer Körperverletzung kann die Haftstrafe sogar bis zu 16 Jahre betragen. Zwar gab es bereits strenge Strafen bei Angriffen auf Schiedsrichter, doch waren diese in verschiedenen Regelwerken verstreut und nicht im Strafgesetzbuch verankert. Allein in der vergangenen Fußballsaison waren über 600 Angriffe auf Schiedsrichter in unterschiedlichen Ligen gemeldet worden.