Die St. Veiter Mauer fühlt sich wie Leverkusen!

Vorentscheidung in der Fußball-Unterliga Ost! Im „Krone-Spiel der Runde“ – inklusive großer Fotostrecke - krallte sich Leader St. Veit einen verdienten 2:0-Sieg bei Verfolger Grafenstein. Der Kaiser-Elf winkt jetzt die Kärntner Liga – und man hofft leise auch auf den WAC. Während man in Grafenstein nicht hadert, sogar an eine Vertragsverlängerung denkt. . .