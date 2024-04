Italiener zwingen Salzburger Lokal zu neuem Namen

Jakob und Lizzy Aigner sagen demnächst „Ciao“. Die Gastronomen müssen sich vom Namen ihres Lokals „Prosecco“ in Salzburg-Nonntal verabschieden. Das italienische Konsortium hinter dem bekannten Schaumwein wollte den Aigners mit einem Brief im Mai 2023 den Lokalnamen ihres schicken Italo-Restaurants verbieten. Unzählige Anwaltsschreiben gingen hin und her, Versuche sich mit den Prosecco-Produzenten zu einigen schlugen fehl. Jakob und Lizzy Aigner gaben schließlich nach. Mit Mai benennt das Gastro-Paar ihr „Prosecco“ in „Animo“ um.