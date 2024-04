Reumannplatz: Jetzt haben die Bademeister Angst

Mehrere Gewaltverbrechen haben bei den Bediensteten des Amalienbads am Reumannplatz für Angst gesorgt. Weil sich die Lage zugespitzt hat, trauen sich die Mitarbeiter jetzt nicht mehr an ihren Arbeitsplatz und demonstrieren für mehr Polizei. Dabei sind immer mehr Berufsgruppen Übergriffen ausgesetzt. Doch was sind die Gründe dafür? Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.