ORF-Drohungen | Den Zahlern schuldig

ORF-Drohungen. Was die Politik schon alles im ORF angerichtet hat – das lässt sich in ein paar Zeilen nicht zusammenfassen. Die Intention der Parteien war jedenfalls immer die selbe: Macht und Einfluss im bzw. auf den sogenannten Staatsfunk. Versucht wurde und wird es mit den unterschiedlichsten Mitteln. Erfolgreich war und ist es einmal mehr und einmal weniger. Aber aus den Fängen der Politik entlassen wurde der Öffentlich-Rechtliche nie. Und schon gar nicht jenen in die Hände gegeben, die den Löwenanteil zur Finanzierung des ORF beitragen. Oder, richtiger gesagt: beitragen müssen – die einstigen Gebührenzahler, jetzt Haushaltsabgabenzahler. Sie werden nicht gefragt, welches Programm sie wollen. Sie werden nicht gefragt, welche Information sie wie gefärbt haben wollen. So bleibt ein Medienmoloch, der eigentlich im Eigentum der Zahler steht, bei dem diese aber nichts zu vermelden haben. Jene Zahler, die den Spitzenverdienern am Küniglberg Gehälter bezahlen, von denen die allermeisten von ihnen selbst nicht einmal träumen dürfen. Das macht manche wütend. Einige wenige sogar so wütend, dass sie letzte Grenzen überschreiten, die niemals überschritten werden dürften. Und sie den Gagenkaisern nun Drohungen schicken. So geht das gar nicht!