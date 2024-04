ORF-Stars bedroht: „Wir wissen, wo du wohnst“

„Befürchtungen haben sich bestätigt“

Die Polizei habe man am Küniglberg (noch) nicht eingeschaltet, „aber unsere Befürchtungen in Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Gehälter haben sich leider bestätigt“. Weißmann wandte sich heute nochmals in einem internen Mail an alle Mitarbeiter und betonte, „dass jeder Drohung rigoros nachgegangen werde bis hin zu Anzeigen“.