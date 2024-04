Postenschacherei rund um neuen Magistrats-Chef

Schon vor Auswahl grobe Unstimmigkeiten

Aber nicht nur die angeblich angebotenen Deals treiben Geier, Voglauer und Jonke auf die Palme. Schon bei der Auswahl der Agentur, welche für die Objektivierung des Magistratsdirektors verantwortlich war, soll es heftige Interventionen von Liesnig gegeben haben. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Blue Danube Search nicht genug Transparenz liefern kann“, schildert Olga Voglauer, Vorsitzende der Kärntner Grünen. Und trotzdem habe der Klagenfurter Finanzreferent darauf bestanden, da die Agentur am günstigsten gewesen sei. „Doch so war es am Ende dann doch nicht. Aus dem Angebot von 10.000 Euro wurden zum Schluss 24.000 Euro“, sagt Geier, der ein Ende der Deals im Hinterzimmer fordert.