„So geht man nicht mit einer fünffachen Mutter um“

Fassungslos, enttäuscht und verbittert über die Pensionsversicherungsanstalt und wie das österreichische Sozialsystem heute anscheinend Fälle löst, ist die Familie von Berta Z. aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich. Schon damals konnte die Familie ihren Ohren kaum glauben, als sie eine Aussage einer Vertreterin der Pensionsversicherung (PV) wahrnahm: Der Mutter solle man einfach mehr oder stärkere Medikamente verabreichen, um den Aufwand zu minimieren – so müsse die Pflegestufe nicht von 5 auf 6 erhöht werden, die „Krone“ berichtete.