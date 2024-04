Bezahlkarte für Asylwerber: Pilotregion in Arbeit

Im Juni will das Innenministerium einen konkreten Entwurf dazu vorlegen, schon davor könnte eine solche Bezahlkarte in OÖ getestet werden. Hattmannsdorfer bot das Land ob der Enns als Pilotregion an. Das neue System soll in den kommenden Wochen in einem oder zwei Bezirken, die sich ähnlich sind, probeweise starten, heißt es aus seinem Büro zur „Krone“. Details sind noch offen, die Erfahrungen aus diesem Test sollen dann ins bundesweite Projekt einfließen.