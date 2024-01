FPÖ will Flüchtlingen kein Bargeld mehr geben

Oberösterreichs FPÖ-Obmann Manfred Haimbuchner will jetzt einen Weg aus der Asylindustrie aufzeigen. Er fordert deutlich strengere Regeln und wird dabei auch konkret: Wie in zwei deutschen Landkreisen will der Landeshauptmann-Stellvertreter auch in Oberösterreich Bezahlkarten ausgeben und Flüchtlingen das Bargeld abnehmen.